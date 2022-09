Flinke commotie vanmiddag in de drukke Stationsstraat in hartje Apeldoorn. Bij de daklozenopvang daar, viel een vrouw van de eerste verdieping op straat. Ze liep daarbij zware verwondingen op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een dame van begin dertig die in de opvang verbleef. Ze viel rond half vijf in de middag een meter of drie naar beneden en raakte daarbij in elk geval gewond aan haar hoofd. De hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek des onheils met drie politieauto's en drie ambulances. De traumahelikopter was ook ter plekke, maar hoefde niet te worden ingezet. Het incident werd afgeschermd met doeken, maar trok desondanks veel bekijks. De toedracht van de val is nog onduidelijk en wordt door de politie onderzocht. Een woordvoerder van de opvang van Omnizorg (die in de volksmond het Slaaphuis wordt genoemd) betreurt het incident, maar kan verder (nog) niets zeggen. "Behalve dan dat het er op lijkt dat ze de val gaat overleven."