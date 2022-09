Bij een aanrijding tussen een scooter en personenauto op de Sprengenweg in Apeldoorn is een jongen gewond geraakt. Een deel van de kruising tussen de Sprengenweg en de Prinses Beatrixlaan is afgesloten.

De scooter lag zo'n meter of zeven bij de auto vandaan die ook flink beschadigd is geraakt. Het ongeval trekt veel bekijks van scholieren van de nabijgelegen middelbare school UDO, het voormalige Sprengeloo. Ook het slachtoffer zit hier op school. De jongen reed over de Sprengenweg en wilde links afslaan de de Prinses Beatrixlaan op toen hij in botsing kwam met de auto. Het slachtoffer is met beenletsel naar het Gelre ziekenhuis gebracht, mogelijk heeft hij zijn been gebroken. De veiligheid op de Sprengenweg is volgens buurtbewoners al langer in het geding. Scholen en bewoners zeggen dagelijks op te kijken van zeer gevaarlijke verkeerssituaties: extreem hard rijdende auto's en motoren, automobilisten en motorrijders die langs de verkeerde kant van het verkeersobstakel gaan, naast elkaar fietsende scholieren en moeders met kinderen die gevaarlijk afgesneden worden door inhalende automobilisten. Vorig jaar november deden buurtbewoners en scholen samen hun beklag. Ook kwamen zij met oplossingen, zoals een fysieke scheiding tussen fietspad en weggedeelte voor gemotoriseerd verkeer, het invoeren van een 30-kilometerzone, de aanleg van drempels en het plaatsen van verkeerslichten op de kruising Sprengenweg/Prinses Beatrixlaan/Koning Lodewijklaan.