Omwonenden reageren enthousiast op de komst van het Korps Mariniers naar Kamp Nieuw-Milligen bij Uddel. Die kazerne wordt de komende jaren compleet gerenoveerd en biedt straks plaats aan zo'n 2200 mariniers. Omwonenden reageren enthousiast: 'Er komt weer wat reuring.'

Hoewel het Korps Mariniers pas in 2029 definitief naar Kamp Nieuw-Milligen zal verhuizen, vindt er nu al een kennismaking plaats. Buurtbewoners konden vandaag hun toekomstige buren ontmoeten tijdens het evenement 'Meet the Marines'. Legervoertuigen en geweren werden tentoongesteld om omwonenden een kijkje te geven in het leven van een marinier.

Toch is het absoluut geen wervingsevenement. Dat zegt Jeff Mac Mootry, brigade-generaal der Mariniers: "Het is puur bedoeld als kennismaking voor de buurt." De verhuizing is noodzakelijk, stelt hij: "De huidige locatie in Doorn is te klein en sterk verouderd."

Om Kamp Nieuw-Milligen klaar te maken voor de komst van de mariniers moet er veel gebeuren, zegt Mac Mootry. "Een groot deel van de huidige gebouwen op Kamp Nieuw-Milligen moet gesloopt worden en plaatsmaken voor nieuwbouw." Volgens hem is dat een van de redenen dat de mariniers pas in 2029 hun intrek nemen in de kazerne. "Het is een omvangrijk project en dat vergt gewoon veel tijd."

Voetballen met de soldaten

Maar wat vindt de buurt er eigenlijk van dat er straks 2200 mariniers in hun achtertuin patrouilleren? Henk van Hierden (63) woont op steenworp afstand de kazerne. Hij is blij dat de mariniers naar zijn woonplaats komen. "Ik vind het leuk, er komt weer wat leven in de brouwerij."

Hij kent de kazerne goed. "Vroeger, zo'n 40 jaar geleden, was de kazerne gewoon open. We speelden hier overal en mochten voetballen met de soldaten. Je kon hier alles doen, zelfs elpees kopen. Daarna is het jaren gesloten geweest."

Open avond

Van Hierden is niet bang dat de komst van de mariniers overlast gaat veroorzaken. "Dat vermoed ik niet. Een tijdje terug is er een open avond geweest en daarin kreeg ik niet de indruk dat we er last van gaan krijgen. Ik zou het niet eens erg vinden als het wel wat overlast geeft."

Rik van den Hoek (72) woont op ongeveer een kilometer van de kazerne. Hij is ook enthousiast. "Ik vind het prima, het zorgt ook voor een beetje werkgelegenheid in onze buurt."

En wat vinden de mariniers zelf eigenlijk van de toekomstige verhuizing? Luca (23) begon zijn opleiding in 2017 en is inmiddels chauffeur in de ziekenboeg. Hij ziet de komst naar Kamp Nieuw-Milligen wel zitten. "Door de verhuizing wordt mijn reistijd tien minuten korter, dus voor mij kom het ideaal uit."

Volgens generaal Mac Mootry zijn er ook mariniers die plannen maken om te verhuizen. "Natuurlijk is niks verplicht, maar we horen nu al wel dat veel mariniers die een woning zoeken kijken naar deze omgeving." Mac Mootry is heel tevreden over de kennismaking met de buurt. "We hebben het gevoel dat we welkom zijn en dat doet ons veel deugd."