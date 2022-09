Een zestienjarige jongen is ernstig mishandeld op het Klompenfeest in Twello. De politie zoekt getuigen die op het feest van zaterdag 3 september aanwezig waren.

Het incident vond rond 00.25 uur plaats op het Marktplein, links voorbij het podium. Het slachtoffer werd op zijn neus geslagen, waarna een operatie noodzakelijk was.

Getuigen kunnen zich melden via 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000.