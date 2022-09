De politie in Apeldoorn is op zoek naar de bestuurder van een witte Audi A6. Deze man of vrouw verliet in de nacht van donderdag op vrijdag de plaats van een ongeval op de Zanderijweg in Apeldoorn.

De bestuurder is op 9 september om 7.00 uur tegen een geparkeerde auto aangereden en weggereden zonder zijn of haar identiteit kenbaar te maken. Het onderzoek naar de verdachte loopt en de politie hoopt dat de verdachte zich uit zichzelf meldt voordat er verdere stappen ondernomen worden. De Audi is van het bouwjaar 2019. Ook is de politie op zoek naar getuigen die tussen donderdag september 21.00 uur en vrijdag 9 september 7.00 uur iets hebben gezien.