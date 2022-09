De organisatie van de Boomfeestdag is op zoek naar planters van het eerste uur. Zij krijgen mogelijk een rol in het feestelijke programma ter ere van het 65-jarig jubileum.

De allereerste Boomfeestdag vond op 10 april 1957 plaats in Apeldoorn. 1605 kinderen uit de zesde klas van 36 scholen in Apeldoorn plantten een boom rondom de Bosweide. De dag werd in het leven geroepen nadat een VN-organisatie alarm had geslagen over de wereldwijde ontbossing en opriep tot een jaarlijks terugkerend 'World Festival of Trees'.

Nederland gaf daar gehoor aan met de Boomfeestdag, die sindsdien elk jaar in een andere stad wordt gehouden. Omdat de kans groot is dat het jubileumfeest in Apeldoorn plaats gaat vinden, zoekt de organisatie naar mensen die in 1957 een boom hebben geplant ter ere van de Boomfeestdag. Zij kunnen zich melden via info@boomfeestdag.nl. Mogelijk krijgen zij een rol tijdens het jubileum.