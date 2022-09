Rijkswaterstaat begint binnenkort met de laatste fase van het groot onderhoud aan de A50 tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg in de richting van Arnhem. Vanaf 23 september is dit deel van de A50 drie achtereenvolgende weekeinden afgesloten voor verkeer. Het verkeer moet rekening houden met forse hinder, omleidingen en extra reistijd van meer dan 30 minuten.

Het asfalt op de A50 tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg wordt vervangen. Daarnaast voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan bermen en wordt de vangrail vervangen of vernieuwd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoud en herinrichting van de verbindingsboog en invoegstrook naar de A12 in knooppunt Waterberg.

Planning

De A50 is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg in de richting van Arnhem in de weekeinden van 23 - 26 september, 30 september - 3 oktober, 7 - 10 oktober, steeds van vrijdag 20.00 uur tot maandag 5.00 uur.

Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Beekbergen via de A1, de A30 en de A12. Dat kost meer dan een half uur extra reistijd. De omleidingsroute staat met borden langs en boven de weg aangegeven. Meer informatie via de website van Rijkswaterstaat.