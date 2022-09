De provincie Gelderland gaat omgekeerde vlaggen weghalen die langs provinciale wegen hangen. Volgens de provincie kunnen ze loslaten door het najaarsweer, waardoor ze gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.

Gelderland start met het weghalen van de protestvlaggen in de regio Arnhem-Ede en Rijk van Nijmegen, 'uit respect voor militairen en slachtoffers vóór de Airborne Herdenkingen op 16 september'. Het is de bedoeling dat alle vlaggen langs provinciale wegen halverwege oktober zijn verwijderd.

Gedeputeerde mobiliteit Helga Witjes (VVD): "Tot nog toe zijn we coulant omgegaan met protestvlaggen. Als er geen acuut gevaar was voor de verkeersveiligheid en de bomen niet werden beschadigd, lieten wij ze hangen. Nu gaan we ze met het oog op het najaarsweer verwijderen. Zo voorkomen we dat een vlag loslaat en het zicht van een fietser of automobilist belemmert.''

Witjes gaat ervan uit dat medewerkers van de provincie Gelderland ongestoord hun werk kunnen doen. "Want dat doen ze met het oog op de verkeersveiligheid van ons allemaal.''

Tot nu toe hangen boeren veel vlaggen weer terug nadat ze zijn verwijderd. Ook worden aannemers die worden ingehuurd om vlaggen te verwijderen dusdanig bedreigd, dat ze de opdracht teruggeven.

Onlangs gaf Mr. Christian Wendt in de Stentor aan dat gemeenten en provincies aansprakelijk kunnen worden gesteld als er ongelukken gebeuren doordat omgekeerde vlaggen tegen een autovoorruit of in het gezicht van een motorrijder waaien.

Wendt, werkzaam voor advocatenkantoor Ter Wee uit Meppel, gespecialiseerd in letselschade: "Uitgangspunt is dat de persoon die een ongeluk veroorzaakt de schade die daaruit voortvloeit moet vergoeden. Degene die de vlag ophangt, is dus aansprakelijk voor eventuele schade.''

Maar als personen die de vlaggen ophangen niet kunnen worden getraceerd, zijn de wegbeheerders verantwoordelijk. "Dan kunnen zij aansprakelijk worden gesteld vanwege een gebrekkige toestand van de weg.'' Volgens de advocaat kan daaronder ook worden verstaan: "Een gevaarlijke toestand die onveranderd wordt gelaten.''

Om aansprakelijkheid te voorkomen, konden wegbeheerders de vlaggen daarom maar beter weghalen, dacht hij. Iets wat Gelderland dus nu daadwerkelijk gaat doen.