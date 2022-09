Een bestelbus is gisteravond rond half elf frontaal op een auto gebotst aan de Buizerdweg in Apeldoorn. De bestuurder van het busje was door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Wonderlijk genoeg raakt er niemand gewond.

De bestuurder van de bestelbus reed in de richting van de Marchantstraat toen hij op de verkeerde weghelft belandde en op zijn tegenligger botste. De politie heeft bij hem na het ongeluk een alcohol- en drugstest afgenomen. Uit beide testen bleek dat hij niet onder invloed was. De politie heeft van beide betrokkenen een verklaring opgenomen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren blijft een raadsel. De bestelbus en de personenauto raakten fors beschadigd en moesten door een berger worden afgesleept. De bestuurder van de auto had wat last van zijn benen, hiervoor is hij onderzocht in de ambulance maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.