Grote teleurstelling bij Kirsten Knip. De Apeldoornse (29) ontbreekt op het WK volleybal, dat over ruim twee weken begint. "Dit gun ik geen enkele atleet."

Knip reageert verbitterd op het besluit, via een bericht op onder meer haar Facebook-pagina. "Deze zomer is allesbehalve gelopen zoals ik 'm voor ogen had en dat doet me pijn. Het zou een zomer worden zoals altijd. Met veel trainingen, de VNL en oefenwedstrijden. En als klap op de vuurpijl het grootste toernooi in eigen land spelen, voor het geweldige oranjepubliek."

Maar niets is minder waar, vervolgt de Apeldoornse: "Ik ben er niet bij. Man, wat doet dit zeer. Ik heb me de hele tijd vrij groot weten te houden. Dacht bij mezelf: ík ga er in ieder geval alles aan doen om er te kunnen staan tijdens dat WK. Alhoewel ik direct vanaf het begin compleet ben weggehouden bij het team en alleen mocht trainen met meiden die ook niet tot de selectie behoorden, wilde ik niet opgeven. Toen bleek dat mij überhaupt geen kans werd gegund om me te laten zien, kwam dit dus alsnog enorm hard aan."

Dat doet veel pijn, zegt Knip, die inmiddels in Duitsland speelt, bij Rote Raben Vilsbiburg. "Na tien jaar volledige inzet word je ineens niet meer belangrijk bevonden voor dit team. Ik weet het, topsport is hard, dat heb ik vaak genoeg zelf aan den lijve ondervonden. Maar het verdriet wat deze zomer veroorzaakt heeft en met name de manier waarop de hele situatie is aangepakt, gun ik geen enkele atleet."

Het WK wordt van 23 september tot en met 15 oktober gespeeld in Nederland en Polen, inclusief wedstrijden in Apeldoorn.