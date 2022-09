De bestuurder van een auto die de afrit op de A1 nam bij

Beekbergen is maandagavond meerdere keren over de kop geslagen. Hij raakte gewond en is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur. De bestuurder, een 32-jarige Apeldoorner, nam de afrit bij Beekbergen en raakte links in de berm een paaltje. Toen hij probeerde terug te sturen de weg op raakte hij de macht over het stuur kwijt. Hierdoor kwam hij rechts in de berm terecht en sloeg meerdere keren over de kop. Hij kwam onderaan het talud tot stilstand in een droogstaande sloot.

De man kon zelf uit de auto komen. De hulpdiensten troffen de zwaarbeschadigde auto aan, tientallen meters van de snelweg af. De bestuurder werd getest of hij onder invloed was van alcohol of drugs, maar dit bleek niet het geval.

De auto is door een berger afgesleept en de bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.