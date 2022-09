Ze gingen in Apeldoorn op brute wijze op jacht naar een Rolex. Dat komt de tukkers Brian B. (24) en Colin M. (22) duur te staan. De rechtbank veroordeelde ze vandaag tot zes jaar cel voor de gewapende woningoverval die ze op 22 december aan de Mergelland pleegden.

Die liep zowel voor de daders als slachtoffers uit op een drama. B. en M. troffen het peperdure horloge nergens aan. En tot overmaat van ramp stuitten ze op twee vrienden (destijds 18 en 19) die in het tuinhuis lagen te pitten. M. raakte daar zo van in paniek dat hij zijn vuurwapen gebruikte.

Wonderwel raakte er niemand gewond. Maar de overval liet in mentaal opzicht wel zijn sporen na bij de jonge Apeldoorners. "Dankjewel voor het traumatiseren van mijn leven'', gaf een van hen twee weken terug tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op cynische wijze een kijkje in zijn ziel.

Waar M. bekende de overval gepleegd te hebben, beweert B. dat hij die decemberdag helemaal niet in Apeldoorn is geweest. Hij zou pas in beeld zijn gekomen toen M. terug in Enschede was. Hij stond 'plotseling' met de aan de Mergelland gestolen Abarth-auto. De boomlange Nijverdaller adviseerde deze ergens in een garagebox te stallen.

De politie voorkwam dat. Agenten reden het duo klem. Na een vergeefse vluchtpoging te voet werden ze ingerekend. B. verklaarde alleen dat op zijn geweten te hebben. "Ik weet niets van de overval.''

De officier van justitie noemde dat een ongeloofwaardig verhaal. Ook de rechtbank blijkt dat het niet aannemelijk te vinden. Daarbij baseert zij zich op camerabeelden en telefoongegevens. B. en M. krijgen derhalve dezelfde celstraf: zes jaar. Daarnaast moeten de mannen in totaal een bedrag van ruim 22.000 euro aan de slachtoffers betalen.