De provincie Gelderland hoeft niet onmiddellijk alle vliegactiviteiten op Teuge stil te leggen. Dat blijkt vandaag uit een spoeduitspraak van de Raad van State. De illegale situatie rond het vliegveld is daarmee officieel ten einde.

De Raad van State komt Gelderland tegemoet in haar verzoek om een uitspraak van de Arnhemse bestuursrechter op te schorten. Die rechter bepaalde eerder in een conflict tussen omwonenden van Teuge en de Gedeputeerde Staten van Gelderland dat Gelderland al op 1 november 2014 een Luchthavenbesluit had moeten nemen, waarin geregeld is hoeveel vliegtuigen er mogen opstijgen en landen. Omdat GS dat niet gedaan hadden, waren zij in overtreding en opereerde vliegveld Teuge min of meer zonder de vereiste papieren.

De Arnhemse rechter droeg GS daarom op alsnog een besluit op het handhavingsverzoek van omwonenden te nemen. Die eisten dat Gelderland maatregelen nam tegen de overlast van het vliegveld. Alleen wilden GS geen nader handhavingsbesluit nemen, omdat de Provinciale Staten van Gelderland (de volksvertegenwoordiging) afgelopen 8 juni eindelijk alsnog het langverwachte Luchtvaartbesluit hebben genomen.

Daarmee is de illegale situatie rond Vliegveld Teuge beëindigd, aldus GS. De Raad van State is het geheel eens met dat standpunt. Alleen het feit dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nog geen zogenoemde Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) heeft afgegeven, vindt de hoogste bestuursrechter geen reden om de boel alsnog zo lang stil te leggen.

Immers, de ILT moet sowieso binnen negen weken na 8 juni over die beslissen. Doet de ILT dat niet, dan treedt de VVGL automatisch in werking. Dat de ILT van Gelderland ten tijde van de zitting nog geen aanvraag voor een VVGL had ontvangen, doet dan niet meer ter zake, zo blijkt uit de uitspraak. De tegenstanders zullen nu de gewone bezwaar- en beroepsprocedure tegen het Luchthavenbesluit moeten afwachten.