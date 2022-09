Bloeddonors hoeven bij Sanquin Bloedbank in Apeldoorn niet meer in de rij staan. Vanaf vandaag, 5 september, kunnen ze op afspraak bloed komen geven. Met het 'MijnOproep' systeem laten bloeddonors weten dat ze langskomen voor hun donatie en wordt er een stoel voor hen gereserveerd.

Sanquin roept voortdurend donors op om te komen doneren. De oproepen hiervoor worden afgestemd op welke bloedgroepen de ziekenhuizen nodig hebben. Als een donor een oproep krijgt, had hij of zij tot nu toe twee weken de tijd om binnen te komen lopen, bijvoorbeeld bij de vestiging in Apeldoorn, aan de Schuttersweg 41.

Die manier van oproepen kent zijn beperkingen voor de donors, geeft teamleider Tanya Rodijk aan. "Op sommige momenten is het erg druk. Dan kan het gebeuren dat donors lang moeten wachten voor ze kunnen doneren. Voor hen frustrerend, en het geeft bovendien veel drukte op de locatie."

Met het nieuwe systeem kiezen donors die een oproep krijgen een tijdslot van een half uur waarbinnen ze binnen kunnen komen. Hierdoor weet Sanquin hoeveel mensen er komen en komen er niet meer mensen dan er stoelen beschikbaar zijn. Mensen zijn daardoor ook sneller klaar met hun donatie. Proeven hiermee op andere vestigingen zijn positief ontvangen.

'MijnOproep' wordt binnen Sanquin stapsgewijs ingevoerd. Eerder ging de bloedbank in Nijmegen al over. Het is de bedoeling dat alle Sanquin locaties eind dit jaar met 'MijnOproep' werken.