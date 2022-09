Bij een ongeluk in Beemte Broekland ten noorden van Apeldoorn is aan het einde van de ochtend een motorrijder gewond geraakt. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

De motorrijder reed vanuit Apeldoorn over de Terwoldseweg. De auto kwam vanuit de tegenovergestelde richting en wilde linksaf de Waterweg oprijden en zag daarbij de motorrijder over het hoofd. Zowel de motor als de auto raakten flink beschadigd bij de botsing. De Waterweg is tijdens het onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeluk dicht.