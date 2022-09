De 52-jarige man die gisteren gewond raakte bij een bedrijfsongeval bij kalfvleesproducent Ekro in Apeldoorn ligt nog in het ziekenhuis. Hij was een machine aan het repareren toen het lelijk misging.

De man uit Rheden is monteur bij Ekro aan de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn. Hij was donderdagmiddag bezig met een reparatie aan een verpakkingsmachine, die kratten vervoert van boven naar beneden. Terwijl de monteur bezig was, kreeg hij iets op zijn hoofd. Hierdoor raakte hij gewond aan zijn gezicht, laat woordvoerder Marijke Everts van de vleesverwerker weten. De man was na het incident bij kennis en aanspreekbaar, maar werd met een noodgang naar het ziekenhuis gereden. Onderzoek Arbeidsinspectie "Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het goed'', zegt Everts. "Vandaag wordt hij geopereerd aan zijn aangezicht. We hopen dat hij snel herstelt. De schrik zat er goed in.'' Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en om een volgend incident te voorkomen, stelt de Arbeidsinspectie een onderzoek in. Voor het bedrijfsongeval waren twee ambulances aanwezig. Ook was een traumahelikopter opgeroepen. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is ui/over Apeldoorn