Bij kalfvleesproducent Ekro in Apeldoorn is donderdagavond een 52-jarige man uit Rheden gewond geraakt. Een traumahelikopter rukte uit, maar hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet. Wel is de man met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurde, maar de politie, die met vier auto's op de plek des onheils was, heeft het over een bedrijfsongeval. Het incident gebeurde rond 19.45 vanavond bij de vleesverwerker aan de Laan van Malkenschoten. Ook is niet bekend hoe zwaar de werknemer gewond raakte, alhoewel er volgens een woordvoerder van de politie 'geen levensbedreigende situatie' zou zijn. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn