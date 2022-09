Een 29-jarige man uit Apeldoorn is eind juli mishandeld bij uitgaansgebied de Korenmarkt in Arnhem. In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 juli werd hij met een glas in zijn gezicht geslagen.

De mishandeling gebeurde die nacht rond 3.30 uur op een terras op de Korenmarkt. De Apeldoorner raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.



Volgens de politie is direct gezocht naar de verdachte, maar dat heeft nog niet tot een aanhouding geleid. De politie stelt dat het om een donkergetinte man gaat van ongeveer 30 jaar oud. Hij zou ongeveer 1,90 meter lang zijn en hij droeg tijdens de mishandeling lichtgekleurde kleding. Ook had hij een hoed of pet en een zonnebril op.



Behalve naar de verdachte is de politie ook op zoek naar getuigen. 'Ook beeldmateriaal, bijvoorbeeld van de mobiele telefoon, is welkom', klinkt het.