De historische fabrieksgebouwen op landgoed Klarenbeek zijn opengesteld voor het publiek. Wie een kijkje wil nemen, kan dat zondag 11 september doen.

In de oude fabriekspanden huizen onder meer een galerie, bed and breakfast en een pop-uprestaurant. Interessant is het waterrad dat tot het einde van de 19de eeuw dienst heeft gedaan als stroomleverancier voor het landgoed.

Naast de openstelling van het terrein en de monumentale gebouwen is ook de moestuin toegankelijk. Vrijwilligers zijn aanwezig om samen door te tuin te lopen en vragen te beantwoorden.

De rijksmonumenten op het landgoed zijn Industrieel Erfgoed en in samenwerking met De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds gerestaureerd. Al sinds het bestaan van het landgoed in de 18de eeuw is het landgoed op duurzame wijze in stand gehouden.