Langs de A50 is maandagmiddag een flinke bermbrand ontstaan. Ter hoogte van de afrit Apeldoorn/Teuge bij Apeldoorn is een gebied van 100 vierkante meter afgebrand. De brandweer is grootschalig uitgerukt.

De brand zorgt voor behoorlijke rookontwikkeling, die wegtrekt in de richting van de wijken Osseveld en Woudhuis in Apeldoorn. De as kwam zelfs neer in de tuinen van de huizen aan de oostkant van de wijk Woudhuis. Twee rijstroken zijn dicht. Van Zwolle naar Apeldoorn moet het verkeer rekening houden met een uur vertraging vanaf Epe. De brandweer heeft geblust en houdt de boel nog even nat. De verwachting is dat de rijstroken weer open zijn vanaf 17.00 uur, meldt Rijkswaterstaat.