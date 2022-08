Deze week wordt duidelijk of in navolging van het NS-personeel ook het streekvervoer plat gaat. Volgens een woordvoerder van vakbond FNV wordt er druk onderhandeld om een betere cao af te dwingen, maar stakingen sluit de vakbond zeker niet uit.

Begin juni deden buschauffeurs in de regio mee aan een landelijke estafettestaking. Daardoor reden er in de regio IJssel-Vecht nauwelijks bussen.

De FNV wil hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden, om zo het vak voor jongeren aantrekkelijk te maken. Op deze manier zou de werkdruk omlaag kunnen worden gebracht. Ook wil de vakbond een betere pensioenregeling, waardoor 60-plussers minder kunnen gaan werken of eerder kunnen stoppen, zonder pensioen in te leveren.

Vandaag rijden de treinen van de Nederlandse Spoorwegen niet vanwege stakingen. Ook het NS-personeel wil een lagere werkdruk en meer loon. Het streekvervoer rijdt vandaag wel volgens schema. Op de lijnen Blauwnet, een onderdeel van vervoerder Keolis, is de normale dienstregeling van kracht. Ook Arriva rijdt volgens de normale regeling.

Woensdag is de laatste dag van de estafettestaking van het NS-personeel. Dan wordt er gestaakt in de provincies Gelderland en Overijssel.

Wanneer en of de FNV haar leden in het streekvervoer oproept om het werk neer te leggen, wordt later deze week bekend.