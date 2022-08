Een fietser en een scooterrijder zijn in Apeldoorn met elkaar in botsing gekomen. De fietser raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8.40 uur op het fietspad langs de Laan van Maten. Tijdens het passeren botsten de fietser en scooterrijder tegen elkaar. De jongen die op de fiets zat, kwam daarbij ten val. Hij is door ambulancepersoneel onderzocht en behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder raakte voor zover bekend niet gewond. Zowel de fiets als de scooter liepen schade op door het incident.