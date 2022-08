Op de Arnhemseweg in Apeldoorn was het vandaag in de avondspits aansluiten in de file nadat daar twee auto's op elkaar waren geklapt. Er vielen geen gewonden, maar beide auto's zijn total loss.

Waarschijnlijk botsten de auto's op elkaar door een uitwijkmanoeuvre van een van de auto's ter hoogte van coffeeshop Power Flower. De Mini die bij het ongeluk betrokken was, kwam dwars op de weg tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Het verkeer moest om en om langs het ongeluk geleid worden door de politie. Omdat uit een van de auto's vloeistof lekte, moest ook het weg dek nog worden gereinigd. De auto's zijn door een berger afgevoerd.