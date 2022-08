In een appartementencomplex aan de Nieuwstraat in Apeldoorn is zondagavond een dode man aangetroffen. De politie vermoedt dat de man al enkele weken in de woning lag.

Buurtbewoners belden de politie vanwege een onverdraaglijke stank die al enige tijd in het appartementencomplex hing. Henk Slagter, officier van dienst: "De brandweer is gealarmeerd om de woning te betreden. In de woning troffen de brandweerlieden een overleden persoon aan. Zijn lichaam was in een zodanige staat dat we denken dat hij er al weken lag." Vier politieauto's met agenten kwamen op het incident af. De recherche en de forensische opsporingsdienst doen onderzoek. "We sluiten niet uit dat het hier om een misdrijf gaat, maar het kan ook een natuurlijke dood zijn geweest." Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn