Een automobilist is maandagnacht uit de bocht gevlogen in Teuge. Een hekwerk, dat nu volledig in puin ligt, voorkwam dat de auto het vliegveld opreed en nog meer schade kon aanrichten.

Rond 0.15 uur verloor de bestuurder de macht over het stuur aan De Zanden in een flauwe bocht. De auto reed vervolgens af op de zogenaamde vliegtuigsuite, een luxe hotelaccommodatie aan de rand van het vliegveld. De omheining kwam goed van pas en verhinderde een botsing met het vliegtuig. De schade aan de auto en het hekwerk is groot. Wonder boven wonder kwam de bestuurder met de schrik vrij. Wat de oorzaak is van het ongeluk, is nog niet helder. Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig afgevoerd.