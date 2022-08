In een greppel in Loenen is een dode man gevonden. Naast de overledene ligt een fiets. De politie heeft de straat afgezet.

De hulpdiensten houden op dit moment alle scenario's nog open en doen onderzoek naar de toedracht van de dood. Het is nog onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen. De technische recherche en de verkeersongevallendienst zijn onderweg voor sporenonderzoek. Het lichaam van de man is rond tien uur door voorbijgangers gevonden in de greppel aan de Koedijk. De twee voorbijgangers schakelden direct de hulpdiensten in. Maar na onderzoek door de toegesnelde hulpdiensten bleek de man al overleden. Het lichaam ligt tegen de mais aan, bijna op de kruising met de Eerbeeksedijk, tussen Eerbeek en Loenen in. De weg is afgezet vanaf de Loenenseweg met hekken en linten. Later meer.