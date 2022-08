Een scooterbestuurder en een vrouw die achterop zat zijn vanmiddag gewond geraakt nadat ze met hun tweewieler vielen op de Englanderholt tussen Beekbergen en Ugchelen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder schrok vermoedelijk van een passerende auto en viel daardoor. Zijn verwondingen vielen mee en hij kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden. De vrouw die achterop was met haar hoofd op het asfalt geklapt en was er erger aan toe. Ze is met de ambulance afgevoerd.

De bestuurder van de scooter had geen identiteitsbewijs bij zich en gaf de politie een valse naam op. Dat had hij volgens een agent al vaker gedaan en daarom kreeg hij daarvoor een bekeuring. Nadat hij alsnog zijn echte persoonsgegevens had opgegeven, mocht hij de vrouw in het ziekenhuis bezoeken. Hij moest wel te voet verder.