Een vrouw en enkele kinderen zijn vanmiddag zelf naar de eerste hulp van het ziekenhuis in de buurt gelopen om zich na te laten kijken, nadat ze door een auto waren geschept op de Albert Schweitzerlaan in Apeldoorn. Hoeveel kinderen er in de bakfiets zaten, kon de politie niet zeggen.

Ook de ernst van de verwondingen is niet helemaal duidelijk. Volgens een agent die bij de afhandeling van het ongeval betrokken was, zat er in ieder geval meer dan één kind in de elektrische bakfiets. De vrouw en de kinderen werden aangereden door een auto die vanaf de Albert Schweitzerlaan de Kruisvoorde in wilde rijden. Daarbij zag de bestuurder de vrouw met de bakfiets over het hoofd. De automobilist kon zijn weg vervolgen nadat hij een verklaring had opgenomen. De politie stalt de bakfiets van de vrouw voorlopig op een veilige plek.