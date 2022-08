Een kettingbotsing op de A50 bij Apeldoorn zorgde vanavond in de avondspits voor een flinke file richting Zwolle. Vanaf Beekbergen was het aansluiten in de rij tot net voorbij de afslag Apeldoorn-Noord.

Een auto moest op de linkerrijstrook plotseling in de remmen waardoor er twee andere auto's achterop knalden. Er raakte niemand gewond. De auto's zijn iets na zessen door bergers afgesleept. Het verkeer werd omgeleid via de vluchtstrook. De file groeide tot een kilometer of zes. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven. De andere kant op stond iets verderop ook een file omdat er door een kapotte auto een rijstrook dicht was. Dat was bij knooppunt Waterberg ter hoogte van Hoenderloo. De file nam daar ook na 18.00 uur weer af. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is ui/over Apeldoorn