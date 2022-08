De nieuwe Apeldoornse schoolgebouwen PCBO De Ploeg en openbare basisschool De Marke zijn geopend. De nieuwe gebouwen werden geopend door wethouder Henk van den Berge. Hij onthulde de miniatuurversie van kunstwerk 'Familie'. Het daadwerkelijke kunstwerk zal op een later moment een 'prominente plek' krijgen rondom de schoolgebouwen.

Het werk symboliseert volgens de scholen verbinding tussen de twee scholen en met de wijk De Maten. Op het schoolplein tussen De Ploeg en De Marke, verzamelde zich een groep van leerlingen, leerkrachten en verschillende samenwerkingspartners voor het openingsmoment.

Natuurlijke bouwmaterialen

Voor beide schoolgebouwen is veel gebruik gemaakt van natuurlijke bouwmaterialen. 'Het vele glas maakt de gebouwen licht en toegankelijk', aldus de scholen. De meeste ruimtes zijn multifunctioneel in te delen als stilteruimte en groepsruimte. 'Veel ruimtes hebben hun eigen ingang en ook los van de lokalen zijn er fijne plekjes om te spelen of te kunnen werken.'

Ook zijn de daken van beide scholen voorzien van zonnepanelen. Gezamenlijk bieden De Ploeg en De Marke onderwijs aan ruim vierhonderd leerlingen in de leeftijd van 0-13 jaar.