Goed nieuws voor Toneelvereniging SOVV. Leden van de Apeldoornse vereniging kunnen na een gedwongen pauze namelijk weer het podium bestijgen. Na ruim twee jaar kan de toneelvereniging daardoor eindelijk het stuk ‘Spot uit… Licht aan!’ spelen.

Met het toneelstuk 'Spot uit… Licht aan!' zou Toneelverenging SOVV in eerste instantie in april 2020 op het podium staan. Vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen werd de uitvoering van het stuk echter uitgesteld.

In september kan de Apeldoornse toneelvereniging het toneelstuk eindelijk opvoeren. De SOVV staat op zaterdag 10 september namelijk op de planken in het Dorpshuis Ugchelens Belang. Daar wordt het stuk vanaf 19.30 uur opgevoerd. Kaarten voor de voorstelling zijn te koop bij Primera Westra in Ugchelen en bij het Dorpshuis Ugchelen.

Naast de voorstelling in Ugchelen treedt het Apeldoornse toneelgezelschap op zaterdag 15 oktober ook op in Twello. Het toneelstuk in het Jachtlust begint eveneens om 19.30 uur. Kaarten voor de beide voorstelling kosten 6 euro per stuk.