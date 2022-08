Acht boerderijen bij natuurgebieden in Utrecht en Gelderland stoppen of verminderen hun veestapel om de verbreding van de snelwegring Utrecht mogelijk te maken. Uit de afspraken blijkt opnieuw hoe belangrijk de Veluwe is in de stikstofdiscussie.

Om aan nieuwe regels te voldoen, moet de extra stikstof die het gevolg is van de verbreding van de A27 en A12, worden gecompenseerd.



Het gaat vooral om uitstoot op de Natura 2000-gebieden Het Binnenveld en de Veluwe. Dus heeft Rijkswaterstaat ook weer stikstofruimte van boeren opgekocht in deze regio.

De agrarische bedrijven die deels of helemaal stoppen met boeren liggen in onder andere Lunteren, Ede en Otterlo. Opvallend: van een van de opgekochte bedrijven, een boerderij in Lunteren, gebruikt Rijkswaterstaat ook al om de aanleg van de verlenging van de A15 mogelijk te maken.

In sommige gevallen koopt het Rijk de gehele boerderij op. In andere gevallen gaat het enkel om de stikstofruimte, waarna de boer de schuren kan gebruiken voor bijvoorbeeld een caravanstalling of een andersoortig bedrijf.

Boeren tevreden met regeling.

Vier van de betrokken bedrijven zijn bij de aankoop begeleid door Addy Ruitenbeek van Struikhoeve Advies. Hij noemt de opkoop voor de boeren een mooie oplossing. Bovendien, draagt het bij aan het sneller reduceren van stiktofuitstoot van de boeren op nabijgelegen Natura-2000-gebied.



"Deze boeren dachten allemaal al aan stoppen. Deze regeling betekent voor hen dat dit ook financieel mogelijk wordt. Ze kunnen nu dankzij een kleine vergoeding sneller het agrarische bedrijf beëindigen. Anders waren ze over vijf of tien jaar gestopt."

Dichter bij Utrecht koopt het ministerie een boerderij in Tienhoven (tussen de Maarsseveense Plassen en Loosdrechtse Plassen) op. Dit bedrijf ligt in het natuurgebied Oostelijke Vechtplassen. In Waverveen (ten westen van de Vinkeveense Plassen) stopt een boer deels met zijn werkzaamheden.



De voorbereiding van snelwegenverbreding duurt al jaren. Tegenstanders vechten het plan aan, waardoor het nu bij de Raad van State ter beoordeling ligt. Door nieuwe stikstofregels was een vernieuwde onderbouwing nodig en die heeft het ministerie nu via een vernieuwd tracébesluit opgesteld.

Alternatief

Utrechtse gemeenten en de provincie werken sinds vorig jaar aan een alternatief voor het meest omstreden deel van het plan: de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Als er een 'gelijkwaardige' variant wordt gevonden, is het Rijk bereid af te zien van die verbreding.



Intussen houdt minister Harbers vast aan het huidige plan en zet hij de juridische voorbereiding door. De bedrijven hoeven overigens pas (deels) dicht als de vernieuwde snelwegen open gaan. Dat kan dus nog jaren duren.