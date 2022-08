Inwoners van een straat in Apeldoorn werden vannacht opgeschrikt door een harde knal. Een man reed met zijn busje een lantaarnpaal omver en sleepte deze nog enkele meters mee.

Het incident vond iets voor 1.00 uur plaats aan de Kayersdijk. Door nog onbekende oorzaak raakte een man met zijn bestelbus van de weg en reed hij de lantaarnpaal omver. Die lantaarnpaal bleef onder het busje vastzitten, maar desondanks reed de automobilist gewoon door. Een paar meter verderop kwam hij alsnog tot stilstand.

Bewoners van de straat die wakker werden van de herrie schakelden de politie in. Ook een ambulance kwam ter plaatse. De bestuurder van de auto is gecontroleerd, maar raakte niet gewond. Hij is aangehouden en onder het oog van toekijkende omwonenden meegenomen naar het politiebureau.

Het voorval zorgde voor de nodige schade aan het busje, de lantaarnpaal en het wegdek. Het voertuig is door een bergingsbedrijf weggehaald.