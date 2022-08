De oprichting van de Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken is een feit. De stichting zorgt ervoor dat mensen die moeite hebben met fietsen er dankzij een duofiets toch op uit kunnen gaan. Op zaterdag 3 september worden de eerste drie duofietsen van de stichting feestelijk in gebruik genomen.

Eind 2021 hebben acht initiatiefnemers uit Apeldoorn de handen ineen geslagen om een lokale afdeling van Fietsmaatjes - dat is uitgegroeid tot een landelijke organisatie - op te richten. In de afgelopen maanden werden vervolgens de eerste duofietsen aangeschaft.

In Apeldoorn en omgeving hebben de eerste gasten inmiddels gebruik kunnen maken van de duofietsen. Op zaterdag 3 september worden de fietsen officieel in gebruik genomen door wethouder Wim Willems. De officiële handeling vindt plaats bij De Drie Ranken in de Apeldoornse wijk De Maten.

Vanaf De Drie Ranken vertrekt er om 11.00 uur een duofiets-optocht richting Ugchelen. Daar worden de gebruikers van de duofietsen rond 12.15 uur ontvangen door de dorpsraad. Tot 13.00 uur kunnen geïnteresseerden vervolgens een proefrit maken op een van de duofietsen.