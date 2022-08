Een brand in een appartementencomplex aan de Spreeuwenweg in Apeldoorn Zuid heeft ervoor gezorgd dat drie woningen moesten worden ontruimd. De brand woedde op het balkon van een appartement op de tweede verdieping.

Op het balkon van die woning stonden bierkratten waarvan er een in brand stond. Ook een deel van de pui en een parasol vatten vlam. Terwijl brandende stukken plastic naar beneden drupten, probeerde een bovenbuurman de brand vanaf de de derde etage te blussen met emmers water. Andere omwonenden belden 112.

De brandweer arriveerde met een hoogwerker en twee bluswagens. Tijdens de brand werden drie appartementen ontruimd. Er raakte niemand gewond. Of de bewoner van de flat op korte termijn kan terugkeren in zijn appartement, moet nog blijken. De schade aan de pui is fiks en er was sprake van veel rookontwikkeling.

Het bluswerk trok bekijks van tientallen mensen die in het naastgelegen winkelcentrum aan het shoppen waren. De brand is inmiddels onder controle, de woning wordt geventileerd, de weg is nog afgesloten voor verkeer.