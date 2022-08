Een coronatest doen bij de GGD moet deze week op vele locaties in de ochtend. In de regio Oost- en Noord Gelderland gaan teststraten in de middag dicht vanwege de warmte en in Flevoland worden teststraten gesloten vanwege de zomervakantie: het is er te rustig.

In Apeldoorn sluit de GGD aankomende woensdag- en donderdagmiddag de test- en vaccinatielocatie vanwege de hitte. Hetzelfde geldt voor de testlocatie in Harderwijk. Je kan er terecht tot 12:15 uur. In Flevoland worden de teststraten juist gesloten vanwege de zomervakantie. ,,Het is een tijdelijke zomersluiting. Het is gewoon te rustig”, vertelt Sven van den Burg van de GGD Flevoland. In Lelystad en Emmeloord gaan de locaties tot en met volgende week maandag om 12:15 uur dicht. Of het na deze week weer drukker wordt of dat het vaker gaat gebeuren dat de locaties sluiten in de middag, moet nog blijken. ,,Dat is moeilijk te zeggen”, vertelt Van den Burg. Normaal gesproken gaan de locaties gewoon weer volledig open na volgende week. Vooralsnog blijven de teststraten en vaccinatielocaties van de GGD IJsselland geopend. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn