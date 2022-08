Een vrachtwagen heeft net na het verlaten van de A1 bij Apeldoorn forse schade opgelopen doordat deze vol tegen een passerende truck met oplegger knalde. De weg naar het centrum was hierdoor tijdelijk afgesloten.

De vrachtwagenchauffeur reed van de A1 af en wilde de Zutphensestraat (N345) oversteken. De bestuurder zag echter een andere vrachtwagen over het hoofd en reed tegen de oplegger aan.

De meeste schade is bij de vrachtwagen die de aanrijding veroorzaakte te zien. De voorkant is flink beschadigd en brokstukken lagen op de weg. De schade bij de oplegger was minder groot.

De weg was richting Apeldoorn-Centrum tijdelijk afgesloten, evenals de op- en afrit. Beide vrachtwagens zijn naar een bergingsbedrijf gebracht. Er raakte niemand gewond.