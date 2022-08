Naast de bossen op de Veluwe telt Apeldoorn ook binnen de bebouwde kom van de stad en de dorpen vele bomen. Hiervan zijn er zo’n 85.000 in beheer bij de gemeente. Wil je weten hoe Apeldoorn met die bomen omgaat? Ga mee op een wandeling door de wijk onder begeleiding van een boomspecialist van de gemeente.

De gemeente Apeldoorn houdt vijf bijeenkomsten met wandelingen voor haar inwoners. Tijdens de bijeenkomst wordt verteld waarom bomen belangrijk zijn voor de leefomgeving en wat er allemaal bij komt kijken om goed voor de bomen te zorgen. Daarnaast gaat de gemeente in op de dilemma's die spelen bij het maken van nieuw bomenbeleid. De gemeente werkt dit jaar aan de vernieuwing van dit beleid.

Iedere wandeling is toegespitst op het deel van Apeldoorn waar de wandeling is. In stadsdeel Noord West + Centrum vindt de bijeenkomst op donderdag 1 september plaats, van 19.00 tot 21.30 uur in gebouw ACEC, Roggestraat 44.

In stadsdeel Noord Oost op vrijdag 2 september van 14.00 tot 16.30 uur bij St. Jeugd- en Jongerenwerk Don Bosco aan de Sluisoordlaan 200.

De bijeenkomst voor de dorpen wordt gehouden op maandag 5 september van 19.00 tot 21.30 uur in dorpshuis de Hoge Weye, Dorpsstraat 34 in Beekbergen.

Stadsdeel Zuid Oost is woensdag 7 september aan de beurt. Deze bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum De Stolp aan het Violierenplein 101, van 19.00 tot 21.30 uur.

De laatste van de vijf is stadsdeel Zuid West op woensdag 21 september van 14.00 tot 16.30 uur in kerk De Hofstad, Hofveld 52.

Per wandeling kunnen maximaal twintig personen deelnemen. Aanmelden kan tot dinsdag 30 augustus 12.00 uur.