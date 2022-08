Volgens Google Maps is de snelweg A50 tussen Arnhem en Apeldoorn nog steeds dicht. Wie vanuit het zuiden van het land richting Apeldoorn wil en de routeplanner van ’s wereld grootste zoekmachine gebruikt, wordt vandaag nog steeds omgeleid en is zo’n twintig minuten aan extra reistijd kwijt.

Het stuk snelweg tussen de knooppunten Waterberg bij Arnhem en Beekbergen was richting het noorden ruim twee weken helemaal dicht omdat de weg opnieuw geasfalteerd werd. Verkeer werd omgeleid via de N310 langs Otterlo en Hoenderloo.

De weg zou vanmorgen om 5.00 uur weer opengaan, maar omdat het werk aan het 21 kilometer lange traject sneller ging dan gepland, ging de weg gisteravond iets na tienen weer open.

Dat is op de burelen van Google blijkbaar nog niet doorgekomen. Wie via Google Maps een route over de A50 inplant, werd vanochtend nog steeds omgeleid en doet dus zo'n twintig minuten langer over de reis.

Volgens Rijkswaterstaat is inmiddels gecommuniceerd dat de weg weer open is. "Google kan in openbare bronnen onze informatie over wegwerkzaamheden bekijken en past daarop de routeplanner aan", zegt woordvoerder Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. Volgens Maas is ook Waze, de navigatiemaker die ook voor Google de gegevens bijwerkt, inmiddels op de hoogte, maar is de informatie nog niet verwerkt.

Wie bijvoorbeeld radarverklikker Flitsmeister als routeplanner gebruikt, wordt wel over het nieuwe asfalt gestuurd.

Nationaal dataportaal

De makers van navigatiesoftware zoals Google, Flitsmeister en TomTom maken allemaal gebruik van de informatie uit het Nationaal Dataportaal Wegverkeer van de overheid. Daarin zetten alle wegbeheerders informatie over wegwerkzaamheden, afsluitingen en andere verkeerssituaties die afwijken van de normale gang van zaken.

De software verwerkt die gegevens automatisch in de navigatieapp en zoekt alternatieve routes als dat nodig is. "Maar we voegen daar nog enkele lagen met onze eigen data-logica aan toe", zegt directeur Jorn de Vries van Flitsmeister. "Als een weg volgens de planning officieel nog dicht is, maar we zien mensen met ons navigatiesysteem er toch overheen rijden, dan trekken we zelf onze conclusies."

Dat is volgens De Vries ook gebeurd toen de A50 gisteravond weer open ging. Google maakt gebruik van de gegevens van navigatiesysteem Waze. Google en Waze waren vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.