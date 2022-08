Vanwege een botsing tussen twee auto’s is de A1 bij Ugchelen in de richting van Amersfoort afgesloten. Bij de botsing op de snelweg ter hoogte van de op- en afrit Hoenderloo is een auto op de kop beland. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Tijdens een plotselinge regenbui botste in de een van de auto's op de andere. Twee betrokkenen zijn in de ambulance nagekeken, zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. In een van de voertuigen zat ook een hond. Deze werd door de hulpdiensten opgevangen. Beide auto's moeten worden afgesleept. De weg is in de richting van Amersfoort volledig afgesloten door de politie en Rijkswaterstaat. Aan de overkant stond een flinke file. De politie onderzoekt het ongeval. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar dat bleek niet meer nodig.