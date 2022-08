Maandagochtend om 5.00 uur moeten de eerste automobilisten weer van Arnhem naar Apeldoorn kunnen rijden over de A50. Dan komt een einde aan een afsluiting van zestien dagen. Maar Rijkswaterstaat is nog niet klaar. Eind september gaat de snelweg weer dicht, ditmaal in zuidelijke richting.

De werkzaamheden op het ruim 21 kilometer lange traject tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen zijn de afgelopen weken voorspoedig verlopen, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat met gekruiste vingers - je weet tenslotte nooit wat er de laatste dagen nog gebeurt. Op een groot deel van het traject is de belijning al weer aangebracht, op andere stukken moet dit weekend de asfalteermachine nog aan de slag. Het wegdek van de A50 was dringend aan vervanging toe, zeker na de schade die afgelopen winter had aangericht. Op diverse plekken waren gaten ontstaan. Rijkswaterstaat kijkt tevreden terug op de 'grote technische en logistieke uitdaging'; snelwegen worden zelden over zo'n lang traject afgesloten. Ook de gevolgen voor het verkeer zijn meegevallen, zegt de woordvoerder, al zijn gedurende de wegafsluiting wel continu aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld om truckers te weren van provinciale wegen door Schaarsbergen en Otterlo. Het groot onderhoud aan de A50 is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat moet nog aan de slag op het weggedeelte tussen Apeldoorn en Arnhem. Vrijdagavond 23 september gaat de snelweg, ditmaal dus in zuidelijke richting, weer een weekend dicht, net als afgelopen voorjaar. Ook de weekenden van 30 september tot 3 oktober en van 7 tot 10 oktober wordt de A50 opnieuw afgesloten. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn