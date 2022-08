De bewoners van de Zwaluwweg in Apeldoorn Zuid zijn vannacht weer opgeschrikt door een brand in hun straat. Dit is al de derde keer in vier maanden tijd dat daar een brand is. Deze keer was het een auto die in lichterlaaie stond.

Rond 4.00 uur werd de brand ontdekt door de overburen. De eigenaren werden ingeschakeld en met emmers water en een tuinslang werd door de bewoners de brand geblust. Daarna heeft de brandweer gecontroleerd of de brand volledig gedoofd was. De brand was ontstaan bij het linkervoorwiel. Het gaat vermoedelijk om brandstichting. Net voordat de bewoner de brand ontdekte, zag hij iemand wegrennen richting de Patrijsweg. De politie gaat onderzoek doen om te kijken of het daadwerkelijk om brandstichting gaat. In mei ging er al een container in vlammen op en in juli brandde een auto volledig uit. Of de drie branden verband houden met elkaar, moet blijken uit onderzoek door de politie. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn