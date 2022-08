Het Matrozenkoor Apeldoorn, ook wel het Goede Doelenkoor genoemd, geeft 27 augustus vanaf 11.00 uur een benefietconcert op de Apeldoornse zaterdagmarkt. Het koor treedt veelvuldig op in de regio en het programma is altijd Nederlandstalig.

De Vereniging Matrozenkoor Apeldoorn verzorgt optredens onder andere om geld op te halen voor door het koor uitgezochte goede doelen. Dit jaar zingt het koor geld bij elkaar voor onder andere de Stichting WHOE (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) in Apeldoorn. Deze stichting stuurt al vele jaren goederen naar behoeftige en armlastige landen in Oost-Europa.

De WHOE is bij het uitbreken van de oorlog door de Oekraïense ambassade in Den Haag als regionaal inzamelingspunt voor hulpgoederen gekwalificeerd. Zij krijgt van de ambassade door aan welke goederen men behoefte heeft, zoals onder meer medicijnen, verbandmiddelen, voedsel in blik, water in flessen, beddengoed, kleding en speelgoed. Men zamelt dat in door geheel Nederland, sorteert de goederen en maakt dat klaar voor transport naar Oekraïne. Een dergelijk transport kost ongeveer 4400 euro.