Een felle autobrand op een afgelegen stukje bedrijventerrein aan de Sutton in Apeldoorn heeft dinsdagavond een wagen verwoest. De brandende Opel bleek te zijn gestolen, bevestigde de politie ter plekke.

De melding van de brand kwam rond 23.00 uur binnen. Een voorbijganger zag de auto volledig in brand staan en alarmeerde de brandweer. De bluslieden moest snel handelen om te voorkomen dat de metershoge vlammen via een naastgelegen coniferenhaag zouden overslaan naar een bedrijfspand. De vlammen werden snel gedoofd, waardoor dat gebouw werd gespaard.

De auto brandde echter wel volledig uit. De rookontwikkeling was goed te zien, waardoor de omgeving werd afgezet met linten en buurtbewoners op afstand bleven.

De politie is een onderzoek gestart naar de brand. Wel is al zeker de auto is gestolen. Daarom lijkt het te gaan om brandstichting. De verdachten zouden zijn gevlucht op een scooter in de richting van de naastgelegen woonwijk. De uitgebrande auto is door een berger afgesleept. De eigenaar van de auto zal door de politie op de hoogte worden gebracht.