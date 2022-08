Hoewel hij eigenlijk niet de veroorzaker was van de aanrijding, kreeg de bestuurder van een donkere Mercedes wel 'een cadeautje' uitgereikt van de politie: een bekeuring. Zijn wagen bleek te beschikken over een verlopen APK. Dit gebeurde na een aanrijding woensdagmorgen tussen twee personenauto's op de Dorpstraat met de Hulleweg bij Lieren. De andere bestuurder moest gewond mee naar het ziekenhuis.

In de buurt van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij ging het mis. De blauwe auto wilde oversteken, maar zag daarbij de donkere Mercedes over het hoofd. Die wagen kon niet op tijd remmen met een botsing tot gevolg.

De mannelijke bestuurder van de blauwe auto is nagekeken en uiteindelijk met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Maar ook voor de man in de Mercedes had de aanrijding nog een vervelend gevolg. Zijn APK bleek al ruim twee maanden over tijd, met een bekeuring van de politie tot gevolg. Hij kon daarna met lichte schade de weg naar huis vervolgen. Verder mag hij niet meer rijden tot de wagen is gekeurd.

De politie regelde het verkeer, dat bijvoorbeeld richting Beekbergen wilde, langs het ongeluk heen. De flink beschadigde blauwe auto zal door een berger worden afgesleept.