Een motorrijder is vanmiddag op de A50 bij Hoenderloo een achterwiel verloren. Hij is daardoor onderuitgegaan en gewond geraakt. De man is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld, zo laat de politie weten.

De man had onderweg al het vermoeden dat iets niet in orde was, waarna even later het wiel afbrak. Vanwege het ongeluk werd een rijstrook richting Arnhem afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. De motor is door een berger weggesleept. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn