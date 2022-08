Door een zwaar eenzijdig ongeval belandde een trekker in Apeldoorn vanmiddag op de zijkant in een berm naast de rijbaan. De bestuurder is overleden, meldt de politie.

Rond 14.15 uur ging het flink mis op de Matenpoort, toen een trekker door onbekende oorzaak van de weg af raakte. Het voertuig kwam op de zijkant in het gras terecht. Een oplegger, met daarop een hoogwerker, was aan de trekker gekoppeld, maar staat nog overeind. De remsporen op het asfalt maken duidelijk dat de trekker plotseling van koers wijzigde. "De forensische opsporing verkeer gaat onderzoeken wat er precies gebeurde", aldus politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. Daarbij wordt onder andere een drone ingezet. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een tankstation. "Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen gevonden dat dit een rol speelde, doordat de trekker bijvoorbeeld moest uitwijken voor een auto", aldus Officier van Dienst Raymond Rensen. Vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden is de Matenpoort voorlopig volledig afgesloten voor verkeer.