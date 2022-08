De Albert Heijn aan het Operaplein in Apeldoorn is vanochtend rond half twaalf ontruimd. Al het personeel en de klanten moesten de winkel verlaten. Door een lekkage in het koelsysteem ontstond een CO2-lek.

Het personeel kon pas na drie uur weer naar binnen toe. Klanten mogen inmiddels ook weer de winkel weer betreden. De winkel werd vanmorgen afgezet met linten en de brandweer was een poos bezig om de Albert Heijn te ventileren. Ook de politie was aanwezig. De situatie was al snel onder controle en niemand kreeg last van het vrijgekomen gas. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn