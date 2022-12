Vuurwerk- en droneshow bij A'dam Toren gaat niet door vanwege harde wind

Later op de dag hoopt de organisatie te kunnen vertellen of de show op 1 of 2 januari wel 'gewoon' door kan gaan, dat wordt nu nog besproken.

Volgens Weeronline is er de gehele avond een zuidwestenwind met windkracht 6. Deze neemt pas vanaf een uur of drie in de nacht geleidelijk af. Er wordt ook regen verwacht vanavond. Onduidelijk is vooralsnog of het droog is om middernacht. Wel kan de meteoroloog melden dat de kans groter is dat het droog is dan dat het regent, maar "het blijft het weer".