Zeer grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Westelijk Havengebied

De brandweer is uitgerukt voor een brand bij een afvalverwerkingsbedrijf op de Siciliëweg in het Westelijk Havengebied. Het vuur is opgeschaald tot 'grote brand' wat betekent dat de brandweer met veel voertuigen ter plaatse is. Om 23.45 uur is het wederom opgeschaald, nu tot ' zeer grote brand'.

Het lijkt erop dat een deel van het gebouw en een of een aantal grote containers in lichterlaaie staan. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

